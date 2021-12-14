ЕС договорился расширить блок,- журналист

Европейский союз договорился о расширении блока. В ближайшее время в него войдут Северная Македония и Албания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter .

"Белый дым! У нас есть выводы о расширении ес - в отличие от прошлого года! Северная Македония и Албания", - написал он.

Напомним, ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Албания и Северная Македония выполнили все условия для начала переговоров о членстве в ЕС, однако Болгария наложила вето.

Кроме того, лидеры ЕС приняли итоговую декларацию, в которой поддержали европейскую перспективу Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Северной Македонии и Косово.