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ЕС договорился расширить блок,- журналист

Автор: Валерия Полищук

Европейский союз договорился о расширении блока. В ближайшее время в него войдут Северная Македония и Албания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Белый дым! У нас есть выводы о расширении ес - в отличие от прошлого года! Северная Македония и Албания", - написал он.

Напомним, ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Албания и Северная Македония выполнили все условия для начала переговоров о членстве в ЕС, однако Болгария наложила вето.

Кроме того, лидеры ЕС приняли итоговую декларацию, в которой поддержали европейскую перспективу Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Северной Македонии и Косово.

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ЕвросоюзМакедонияАлбания