ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Лидеры ЕС на саммите поддержали европейскую перспективу Западных Балкан

Новина українською →
Словения, Среда 06 октября 2021 22:16
Лидеры ЕС на саммите поддержали европейскую перспективу Западных Балкан Фото: ЕС поддерживает членство Западных Балкан (flick.com libereurope)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Словении состоялся саммит Евросоюза и шести стран Западных Балкан. По результатам саммита лидеры ЕС приняли итоговую декларацию, в которой поддержали европейскую перспективу Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Северной Македонии и Косово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейского совета.

"Лидеры подтвердили свою безоговорочную поддержку европейской перспективы Западных Балкан, которая представляет взаимный стратегический интерес и остается общим стратегическим выбором", - заявили в Евросовете.

В то же время лидеры ЕС подтвердили свою приверженность процессу расширения, но на справедливых и суровых условиях.

"Партнеры на Западных Балканах подтвердили свою приверженность европейским ценностям и принципам и проведения необходимых реформ в интересах своего народа", - говорится в заявлении на сайте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Саммит ЕС Балканы
NEWS
В Раде планируют ограничить вход для невакцинированных нардепов и посетителей
В Раде планируют ограничить вход для невакцинированных нардепов и посетителей
DAILY
Корпоративный хаос. Или почему "Нафтогаз" остался без денег
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Корпоративный хаос. Или почему "Нафтогаз" остался без денег