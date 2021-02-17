UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ЕС договорился с Moderna о дополнительных 300 млн доз вакцины

Автор: Андрей Козловский

Еврокомиссия утвердила второй контракт с американской компанией Moderna. Он предусматривает поставку в ЕС еще 300 млн доз вакцины от коронавируса.

Об этом говорится в официальном заявлении Еврокомиссии.

По условиям контракта, Евросоюз закупит дополнительные 150 млн доз COVID-вакцины этого года и сможет закупить еще 150 млн в 2022 году. Этот препарат будет распределен между странами-членами и потенциально может быть передан соседям и партнерам блока.

Общее "портфолио" вакцин, которые законтрактовал ЕС, позволит закупить 2,6 млрд доз. Из них три препарата - Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca - уже имеют условное разрешение на использование в ЕС.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что в странах Европейского союза первую дозу вакцины от COVID получили почти 5% населения.

Также сообщалось, что в Европейском союзе планируют ввести сертификаты о вакцинации от COVID, но этот документ будет отличаться от паспорта. Сертификат будет медицинским, в нем хотят указывать все данные, связанные с вакцинацией.

Кроме того, ЕС и Всемирная организация здравоохранения помогут Украине с COVID-вакцинацией, выделив на это 40 млн евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Вакцина
Читайте также
Хорватия может закупить российскую вакцину от COVID до одобрения в ЕС
В Украине появился портал по вакцинации от COVID-19: что там можно узнать
Прогноз погоды