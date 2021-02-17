RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ЄС домовився з Moderna про додаткові 300 млн доз вакцини

Автор: Андрій Козловський

Єврокомісія затвердила другий контракт з американською компанією Moderna. Він передбачає поставку в ЄС ще 300 млн доз вакцини від коронавірусу.

Про це йдеться в офіційній заяві Єврокомісії.

За умовами контракту, Євросоюз закупить додаткові 150 млн доз COVID-вакцини цього року та зможе закупити ще 150 млн у 2022 році. Цей препарат буде розподілений між країнами-членами та потенційно може бути переданий сусідам та партнерам блоку.

Загальне "портфоліо" вакцин, які законтрактував ЄС, дозволить закупити 2,6 млрд доз. З них три препарати - Pfizer-BioNTech, Moderna та AstraZeneca - вже мають умовний дозвіл на використання у ЄС.

Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в країнах Європейського союзу першу дозу вакцини від COVID отримали майже 5% населення.

Також повідомлялося, що в Європейському союзі планують ввести сертифікати про вакцинацію від COVID, але цей документ буде відрізнятися від паспорта. Сертифікат буде медичним, в ньому хочуть вказувати всі дані, пов'язані з вакцинацією.

Крім того, ЄС і Всесвітня організація охорони здоров'я допоможуть Україні з COVID-вакцинацією, виділивши на це 40 млн євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Вакцина
Читайте також
Хорватія може закупити російську вакцину від COVID до схвалення в ЄС
В Україні з'явився портал щодо вакцинації від COVID-19: що там можна дізнатись
Прогноз погоди