ЄС домовився з Moderna про додаткові 300 млн доз вакцини

Єврокомісія затвердила другий контракт з американською компанією Moderna. Він передбачає поставку в ЄС ще 300 млн доз вакцини від коронавірусу.
За умовами контракту, Євросоюз закупить додаткові 150 млн доз COVID-вакцини цього року та зможе закупити ще 150 млн у 2022 році. Цей препарат буде розподілений між країнами-членами та потенційно може бути переданий сусідам та партнерам блоку.
Загальне "портфоліо" вакцин, які законтрактував ЄС, дозволить закупити 2,6 млрд доз. З них три препарати - Pfizer-BioNTech, Moderna та AstraZeneca - вже мають умовний дозвіл на використання у ЄС.
Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в країнах Європейського союзу першу дозу вакцини від COVID отримали майже 5% населення.
Також повідомлялося, що в Європейському союзі планують ввести сертифікати про вакцинацію від COVID, але цей документ буде відрізнятися від паспорта. Сертифікат буде медичним, в ньому хочуть вказувати всі дані, пов'язані з вакцинацією.
Крім того, ЄС і Всесвітня організація охорони здоров'я допоможуть Україні з COVID-вакцинацією, виділивши на це 40 млн євро.