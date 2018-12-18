В ЕС договорились существенно снизить выбросы от автомобилей с 2030

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Новые автомобили уже с 2025 года должны стать более экологичными

В Европейском союзе договорились снизить выбросы углекислого газа новыми автомобилями с 20130 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что представители Европарламента и стран-членов Евросоюза сошлись на компромиссном снижении выбросов на 37,5% новыми авто, начиная с 2030 года. В частности, депутаты настаивали на 40%-ом сокращении, в то время как правительства предлагали 35%. При этом согласована промежуточная цель - сокращение выбросов на 15% с 2025 года.

Также сообщается, что в отношении небольших грузовиков сокращение выбросов установлено ​​на уровне 15% к 2025 году и 31% до 2030 года. Данные соглашения касаются всех модельных рядов автопроизводителей.

Напомним, ранее сообщалось, что уровень загрязнения воздуха в Европе все еще превышает нормы и Евросоюза, и Всемирной организации здравоохранения. Основными источниками загрязнения остаются автомобили, а также сельскохозяйственная деятельность, производство энергии, промышленность. По данным экспертов, превышение уровня твердых частиц в воздухе стало причиной преждевременной смерти около 422 тысяч человек в 2015 году.