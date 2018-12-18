ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У ЄС домовилися істотно знизити викиди від автомобілів з 2030

Новини » Суспільство    18.12.2018 - 09:59
У ЄС домовилися істотно знизити викиди від автомобілів з 2030
Ілюстративне фото (volvocars.com)

Нові автомобілі вже з 2025 року мають стати більш екологічними

В Європейському союзі домовилися знизити викиди вуглекислого газу новими автомобілями з 20130 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що представники Європарламенту і країн-членів Євросоюзу зійшлися на компромісному зниженні викидів на 37,5% новими авто, починаючи з 2030 року. Зокрема, депутати наполягали на 40%-му скороченні, в той час як уряди пропонували 35%. При цьому узгоджена проміжна мета - скорочення викидів на 15% з 2025 року.

Також повідомляється, що у відносно невеликих вантажівок скорочення викидів встановлено на рівні 15% до 2025 року та 31% до 2030 року. Ці угоди стосуються всіх модельних рядів автовиробників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рівень забруднення повітря в Європі все ще перевищує норми і Євросоюзу, і Всесвітньої організації охорони здоров'я. Основними джерелами забруднення залишаються автомобілі, а також сільськогосподарська діяльність, виробництво енергії, промисловість. За даними експертів, перевищення рівня твердих частинок в повітрі стало причиною передчасної смерті близько 422 тисяч осіб у 2015 році.

 

Євросоюз перерахував Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги
Новини України Евросоюзавтомобилизагрязнение воздуха
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся