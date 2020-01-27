ЕС добавит 7 человек в санкционный список за агрессию России против Украины, - журналист

Европейский совет 28 января планирует добавить в санкционный список семь человек, действия которых подрывали территориальную целостность Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

По его словам, ЕС добавит в список семь человек, участвовавших в организации региональных выборов в Крыму в сентябре 2019 года.

"Завтра ЕС добавит еще 7 человек в свой список санкций в отношении лиц, подрывающих территориальную целостность Украины. 7 способствовали и участвовали в региональных выборах в сентябре в Крыму", - написал Юзвяк.

Напомним, 21 декабря вступило в силу продление санкций Совет ЕС против России. Санкции были продлены до 31 июля 2020 года в связи с невыполнением минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.

Также РБК-Украина писало, что в декабре правительство России расширило санкции против Украины, а также ассортимент запрещенных для импорта украинских товаров. В частности, под санкции попали девять одесских депутатов из окружения Геннадия Труханова и Владимира Галантерника.