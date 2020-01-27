ЄС додасть 7 осіб у санкційний список за агресію Росії проти України, - журналіст

Європейська рада 28 січня планує додати в санкційний список сім осіб, дії яких підривали територіальну цілісність України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter.

За його словами, ЄС додасть до списку сім осіб, які брали участь в організації регіональних виборів у Криму у вересні 2019 року.

"Завтра ЄС додасть ще 7 людей до свого списку санкцій у відношенні осіб, що підривають територіальну цілісність України. 7 сприяли та брали участь у регіональних виборах у вересні в Криму", - написав Юзвяк.

Нагадаємо, 21 грудня набула чинності продовження санкцій Рада ЄС проти Росії. Санкції були продовжені до 31 липня 2020 року у зв'язку з невиконанням мінських угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Також РБК-Україна писало, що в грудні уряд Росії розширив санкції проти України а також асортимент заборонених для імпорту українських товарів. Зокрема, під санкції потрапили дев'ять одеських депутатів з оточення Геннадія Труханова та Володимира Галантерника.