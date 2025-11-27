В ЄС дізналися про мирний план США тільки після його публікації ЗМІ, - NYT

16 чиновників на умовах анонімності розповіли виданню, що багато європейських лідерів дізналися про мирний план США зі ЗМІ. За їхніми словами, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц "був вражений і змістом мирного плану, і тим, яким чином про нього дізнався".

NYT пише, що європейські чиновники знали про підготовку адміністрацією президента США Дональда Трампа якогось документа, проте вони не могли собі уявити, що "він буде настільки проросійським".

"Коли план сплив на поверхню, вони зрозуміли, що Європу залишили осторонь від спроб адміністрації Трампа закінчити найбільшу наземну війну на континенті після Другої світової", - йдеться у статті.

Європейські дипломати через свої канали спробували перевірити справжність оприлюдненого у ЗМІ документа, після чого організували зустріч лідерів ЄС під час саміту "Великої двадцятки". Згодом вони зустрілися з українським лідером Володимиром Зеленським та розробили власний план.

Видання пише, що Сполучені Штати спочатку ігнорували ЄС, проте європейські дипломати змогли вплинути на позицію державного секретаря США Марко Рубіо. В ході подальших переговорів початковий план США змінили, що у Європі назвали "перемогою".