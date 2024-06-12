У ЄС не дійшли згоди щодо нових санкцій проти Росії, але причина не в Угорщині

"Країни-члени ЄС досі не дійшли згоди щодо останнього пакету санкцій проти Росії. На диво, саме Німеччина, а не Угорщина є найбільшою перешкодою на цей час", - повідомив журналіст.

За його словами, країни ЄС знову обговорюватиму новий пакет санкцій у п'ятницю ввечері, 14 червня.