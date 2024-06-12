В ЕС не пришли к согласию относительно новых санкций против России, но причина не в Венгрии

"Страны-члены ЕС до сих пор не пришли к согласию относительно последнего пакета санкций против России. К удивлению, именно Германия, а не Венгрия является наибольшим препятствием на данный момент", - сообщил журналист.

По его словам, страны ЕС снова будут обсуждать новый пакет санкций в пятницу вечером, 14 июня.