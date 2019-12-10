ЄС: динаміка нормандської зустрічі відкриває вікно можливостей

Фото: нормандська зустріч (kremlin.ru)

ЄС готовий надати підтримку у розмінуванні на Донбасі та роботі місії ОБСЄ

Динаміка вчорашніх переговорів на нормандській зустрічі відкриває вікно можливостей для врегулювання ситуації на Донбасі. Про це йдеться в заяві спікера Європейського союзу.

У заяві говориться, що заходи, які були погоджені в рамках нормандського формату, є важливими кроками.

"Їх швидка і ретельна імплементація є необхідною і буде мати прямий позитивний вплив на життя людей на сході України по обидві сторони від лінії розмежування. Нова динаміка переговорів у нормандському форматі відкриває вікно можливостей, яке сторони повинні використовувати для прогресу в реалізації мінських угод", - йдеться в повідомленні.

Також ЄС розраховує, що Росія і надалі буде використовувати свій вплив для втілення мінських угод. Крім того, Брюсель готовий підтримувати зусилля з розмінування та діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США закликали Росію поважати свої зобов'язання після нормандського саміту.