ЄС у день інавгурації Мадуро розширив санкції проти Венесуели

Євросоюз вирішив запровадити нові санкції проти Венесуели. Таке рішення ухвалили в день інавгурації диктатора Ніколаса Мадуро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії Євросоюзу Каї Каллас.
"Рада ЄС вирішила ухвалити новий пакет цільових санкцій проти 15 осіб, відповідальних за підрив демократії, верховенства закону та прав людини у Венесуелі", - зазначила Каллас.
За її словами, мета таких санкцій - підтримати демократичне вирішення кризи шляхом переговорів. При цьому обмеження не завдають шкоди венесуельському народу або економіці країни.
"Відповідальність за припинення кризи у Венесуелі лежить на її владі. Скасування санкцій ЄС залежатиме від відчутного прогресу в галузі прав людини та верховенства закону у Венесуелі, а також від значущих кроків у напрямі справжнього діалогу і демократичних перетворень", - додала глава дипломатії ЄС.
Нагадаємо, сьогодні, 10 січня, у Венесуелі відбулася інавгурація Ніколаса Мадуро. Він став президентом уже втретє.
Президентські вибори в країні відбулися ще в липні минулого року. Опозиція не визнала їхніх результатів і заявила про те, що насправді переміг головний опонент Мадуро - Едмундо Гонсалес Уррутіа.
При цьому Євросоюз також не визнав результатів виборів.
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