ЕС в день инаугурации Мадуро расширил санкции против Венесуэлы

Евросоюз решил ввести новые санкции против Венесуэлы. Такое решение приняли в день инаугурации диктатора Николаса Мадуро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас.
"Совет ЕС решил принять новый пакет целевых санкций против 15 лиц, ответственных за подрыв демократии, верховенства закона и прав человека в Венесуэле", - отметила Каллас.
По ее словам, цель таких санкций - поддержать демократическое решение кризиса путем переговоров. При этом ограничения не приносят ущерб венесуэльскому народу или экономике страны.
"Ответственность за прекращение кризиса в Венесуэле лежит на ее властях. Отмена санкций ЕС будет зависеть от ощутимого прогресса в области прав человека и верховенства закона в Венесуэле, а также от значимых шагов в направлении подлинного диалога и демократических преобразований", - добавила глава дипломатии ЕС.
Напомним, сегодня, 10 января, в Венесуэле состоялась инаугурация Николаса Мадуро. Он стал президентом уже в третий раз.
Президентские выборы в стране прошли еще в июле прошлого года. Оппозиция не признала их результатов и заявила о том, что на самом деле победил главный оппонент Мадуро - Эдмундо Гонсалес Уррутиа.
При этом Евросоюз также не признал результаты выборов.
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