ЕС в день инаугурации Мадуро расширил санкции против Венесуэлы

Инаугурация Мадуро

Напомним, сегодня, 10 января, в Венесуэле состоялась инаугурация Николаса Мадуро. Он стал президентом уже в третий раз.

Президентские выборы в стране прошли еще в июле прошлого года. Оппозиция не признала их результатов и заявила о том, что на самом деле победил главный оппонент Мадуро - Эдмундо Гонсалес Уррутиа.

При этом Евросоюз также не признал результаты выборов.

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