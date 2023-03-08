ЄС дав пояснення щодо рішення про скасування санкцій для матері Пригожина

Таким чином, за їх словами, заходи щодо заморожування активів і заборони на поїздки щодо Пригожиної все ще застосовуються, оскільки рішення, ухвалене 14 вересня 2022 року про поновлення її призначення досі в силі.

"Слід зазначити, що нещодавнє рішення Загального суду стосується лише рішення від 23 лютого 2022 року", - заявили в ЄС.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що ЄС нещодавно запровадив санкції проти осіб та організацій, пов'язаних із ПВК "Вагнера". Зокрема проти бійців, які брали активну участь у захопленні міста Соледар в Україні.

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