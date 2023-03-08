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ЕС дал объяснение по решению об отмене санкций для матери Пригожина

Фото: Евгений Пригожин, глава ППК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 8 марта, суд Евросоюза отменил часть санкций против матери основателя ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина Виолетты Пригожиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Следует отметить, что недавнее решение Общего суда касается только решения от 23 февраля 2022 года", - заявили в ЕС.

Таким образом, по их словам, меры по замораживанию активов и запрету на поездки по Пригожиной все еще применяются, поскольку решение, принятое 14 сентября 2022 года о возобновлении ее назначения до сих пор в силе.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что ЕС недавно ввел санкции против лиц и организаций, связанных с ПИК "Вагнера". В частности, против бойцов, принимавших активное участие в захвате города Соледар в Украине.

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