ЕС на данном этапе не планирует эмбарго на нефть и газ из России, - Bloomberg

Как отмечает издание, страны ЕС разделены по поводу следующих шагов, и некоторые правительства продолжают настаивать на том, чтобы на этой неделе был хотя бы сигнал о том, что блок стремится сократить импорт российской нефти.

Несколько правительств, включая Германию и Венгрию, сопротивлялись распространению санкций на российский энергетический сектор. Но информация о том, что отступающие российские войска казнили множество безоружных гражданских лиц, привела к тому, что восточные члены блока требуют усилить санкции.

Как сообщало РБК-Украина, Европейская комиссия 5 апреля предложит странам ЕС новые широкомасштабные санкции против России, которые включают запрет на импорт угля, каучука, химикатов и других товаров из России.

ЕС также предлагает запретить экспорт в Россию еще на 10 млрд евро в год, включая полупроводники, компьютеры, технологии для СПГ-газа и другое электрическое и транспортное оборудование.

Российским судам и грузовикам также будет запрещен въезд в ЕС, что еще больше нанесет ущерб торговле с Россией, а исключения будут сделаны для энергоносителей, продуктов питания и лекарств.

ЕС также запретит все операции с ВТБ и еще тремя российскими банками, которые уже были исключены из системы обмена сообщениями SWIFT.