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ЕС на данном этапе не планирует эмбарго на нефть и газ из России, - Bloomberg

Фото: Эмбарго на нефть и газ из России пока не планируется (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский союз на данном этапе не планирует вводить эмбарго на поставки нефти или газа из России. По данным источников, такое решение Европейская комиссия предложит, несмотря на сильное давление с целью причинить Москве еще больший экономический ущерб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает издание, страны ЕС разделены по поводу следующих шагов, и некоторые правительства продолжают настаивать на том, чтобы на этой неделе был хотя бы сигнал о том, что блок стремится сократить импорт российской нефти.

Несколько правительств, включая Германию и Венгрию, сопротивлялись распространению санкций на российский энергетический сектор. Но информация о том, что отступающие российские войска казнили множество безоружных гражданских лиц, привела к тому, что восточные члены блока требуют усилить санкции.

Как сообщало РБК-Украина, Европейская комиссия 5 апреля предложит странам ЕС новые широкомасштабные санкции против России, которые включают запрет на импорт угля, каучука, химикатов и других товаров из России.

ЕС также предлагает запретить экспорт в Россию еще на 10 млрд евро в год, включая полупроводники, компьютеры, технологии для СПГ-газа и другое электрическое и транспортное оборудование.

Российским судам и грузовикам также будет запрещен въезд в ЕС, что еще больше нанесет ущерб торговле с Россией, а исключения будут сделаны для энергоносителей, продуктов питания и лекарств.

ЕС также запретит все операции с ВТБ и еще тремя российскими банками, которые уже были исключены из системы обмена сообщениями SWIFT.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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