ЄС на даному етапі не планує ембарго на нафту і газ з Росії, - Bloomberg

Як зазначає видання, країни ЄС розділені з приводу наступних кроків, і деякі уряди продовжують наполягати на тому, щоб на цьому тижні був хоча б сигнал про те, що блок прагне скоротити імпорт російської нафти.

Кілька урядів, включаючи Німеччину та Угорщину, чинили опір поширенню санкцій на російський енергетичний сектор. Але інформація про те, що відступаючі російські війська стратили безліч беззбройних цивільних осіб, призвела до того, що східні члени блоку вимагають посилити санкції.

Як повідомляло РБК-Україна, Європейська комісія 5 квітня запропонує країнам ЄС нові широкомасштабні санкції проти Росії, які включають заборону на імпорт вугілля, каучуку, хімікатів та інших товарів з Росії.

ЄС також пропонує заборонити експорт до Росії ще на 10 млрд євро на рік, включаючи напівпровідники, комп'ютери, технології для СПГ-газу та інше електричне і транспортне обладнання.

Російським суднам і вантажівкам також буде заборонений в'їзд в ЄС, що ще більше завдасть шкоди торгівлі з Росією, а винятки будуть зроблені для енергоносіїв, продуктів харчування і ліків.

ЄС також заборонить всі операції з ВТБ і ще трьома російськими банками, які вже були виключені з системи обміну повідомленнями SWIFT.