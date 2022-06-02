ЕС не будет вводить санкции против патриарха Кирилла из-за позиции Венгрии, - СМИ

Европейский союз не будет вводить персональные санкции против патриарха Кирилла в рамках шестого пакета. Причиной стала позиция Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Отмечается, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокировал решение ЕС в отношении главы Московского патриархата. Из-за этого в Брюсселе решили не вводить санкции против российского патриарха.

"Орбан впервые требовал их исключения (санкций против патриарха Кирилла, - ред.) в начале мая, но это не обсуждалось на встрече лидеров ЕС в понедельник... Его требование разозлило многих послов ЕС, но они в конечном итоге приняли требование Венгрии", - говорится в сообщении.

Также информацию о том, что санкции против главы Московского патриархата исключили из шестого пакета подтвердил журналист Рикард Йозвяк.