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ЕС не будет вводить санкции против патриарха Кирилла из-за позиции Венгрии, - СМИ

Фото: ЕС не будет вводить санкции против патриарха Кирилла (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз не будет вводить персональные санкции против патриарха Кирилла в рамках шестого пакета. Причиной стала позиция Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокировал решение ЕС в отношении главы Московского патриархата. Из-за этого в Брюсселе решили не вводить санкции против российского патриарха.

"Орбан впервые требовал их исключения (санкций против патриарха Кирилла, - ред.) в начале мая, но это не обсуждалось на встрече лидеров ЕС в понедельник... Его требование разозлило многих послов ЕС, но они в конечном итоге приняли требование Венгрии", - говорится в сообщении.

Также информацию о том, что санкции против главы Московского патриархата исключили из шестого пакета подтвердил журналист Рикард Йозвяк.

Напомним, что по словам Йозвяка, послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против России. Его должны объявить завтра.

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Патриарх КириллРоссийская ФедерацияСанкции против РоссииВенгрия