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ЄС не співпрацюватиме з Британією щодо Brexit без угоди, - Туск

Новини » Політика    24.08.2019 - 16:54
ЄС не співпрацюватиме з Британією щодо Brexit без угоди, - Туск
Фото: Дональд Туск (European Union 2017 - European Parliament)

Туск сподівається, що Джонсон не стане відмовлятися від угоди про Brexit

Європейський союз не буде співпрацювати з Лондоном в питанні виходу Британії з ЄС (Brexit) без угоди. Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск на прес-конференції перед самітом G7 у Франції, передає Reuters.

Туск відзначив, що Борис Джонсон буде вже третім прем'єр-міністром Британії, з яким він буде обговорювати Brexit. Він також висловив сподівання, що глава британського уряду не увійде в світову історію як "містер без угоди".

"Євросоюз завжди був відкритий для співпраці, коли Девід Кемерон хотів уникнути Brexit, коли Тереза Мей хотіла уникнути Brexit без угоди, і ми також будемо готові зараз провести серйозні переговори з прем'єр-міністром Джонсоном. Єдине, з чим я не буду працювати, це Brexit без угоди. І я все ще сподіваюся, що прем'єр-міністр Джонсон не захоче увійти в історію як "містер без угоди", - заявив очільник Європейської ради.

Також політик додав, що Євросоюз готовий вислухати всі ідеї британського уряду, які Лондон захоче покласти на стіл переговорів.

"Ми готові вислухати ідеї, які є робочими, реалістичними і прийнятними для всіх держав-членів, включаючи Ірландію, якщо і коли уряд Британії готовий буде покласти їх на стіл переговорів", - зазначив Туск.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Туск відмовив очільнику британського уряду Борису Джонсону щодо зміни умов угоди про вихід Британії з Європейського союзу. Так, глава Європейської ради став на захист пункту про збереження режиму вільної торгівлі між Ірландією і Північною Ірландією, проти якого виступає Джонсон.

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