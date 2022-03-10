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ЕС не будет отправлять в Украину истребители, - Боррель

Автор: Валерия Полищук

Глава дипломатии Европейского союза заявил, что ЕС не будет отправлять истребители в Украину по просьбе ее президента Владимира Зеленского. Хотя, он подчеркнул, некоторые страны-члены могут сделать это самостоятельно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ultima Hora.

При этом Боррель добавил, что в любом случае военное оборудование будет и дальше направляться украинской армии.

"Мы должны помочь Украине, но мы должны избегать эскалации", - заявил он.

Ранее сообщалось, что европейские союзники передадут Украине 70 истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25.

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