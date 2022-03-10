RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ЄС не відправлятиме в Україну винищувачі, - Боррель

Автор: Валерія Поліщук

Глава дипломатії Європейського Союзу заявив, що ЄС не буде відправляти винищувачі в Україну на прохання її президента Володимира Зеленського. Хоча, він підкреслив, деякі країни-члени можуть зробити це самостійно

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ultima Hora.

При цьому Боррель додав, що в будь-якому випадку військове обладнання буде і далі направлятися українській армії.

"Ми повинні допомогти Україні, але ми повинні уникати ескалації", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що європейські союзники передадуть Україні 70 винищувачів МіГ - 29 і штурмовиків Су-25.

Війна Росії проти України триває вже 15-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзВійна Росії проти України