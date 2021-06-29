UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ЕС не будет отменять упрощенный визовый режим с Беларусью

Автор: РБК-Украина

Европейский союз не планирует отменять упрощенный визовый режим с Беларусью после того, как последняя заявила о намерении выйти из соглашения о реадмиссии. Упрощенный порядок продолжит действовать.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Решение о приостановлении действия соглашения о реадмиссии не подразумевает автоматического приостановления действия Соглашения об упрощении визового режима (VFA) между ЕС и Беларусью", - цитирует журналист представителей Евросоюза.

Отметим, реадмиссия - это согласие государства на прием своих граждан (в некоторых случаях и иностранцев), которые подлежат депортации из другого государства. МИД Беларуси ранее заявил, что Минск приостанавливает действие такого соглашения.

Напомним, в прошлом году Европарламент одобрил упрощение визового режима с Беларусью. Оно предполагает снижение стоимости визы до 35 евро, а также ускоренное рассмотрение заявки сроком до 10 дней.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзБеларусьвизовый режим