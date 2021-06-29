ЄС не скасовуватиме спрощений візовий режим з Білоруссю

Європейський союз не планує скасовувати спрощений візовий режим з Білоруссю після того, як остання заявила про намір вийти з угоди про реадмісію . Спрощений порядок продовжить діяти.

Про це в Twitter повідомив брюссельський журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Рішення про призупинення дії угоди про реадмісію не передбачає автоматичного призупинення дії Угоди про спрощення візового режиму (VFA) між ЄС і Білоруссю", - цитує журналіст представників Євросоюзу.

Зазначимо, реадмісія - це згода держави на прийом своїх громадян (у деяких випадках і іноземців), які підлягають депортації з іншої держави. МЗС Білорусі раніше заявив, що Мінськ призупиняє дію такої угоди.