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ЕС будет делать все для обеспечения Украины топливом, - еврокомиссар

Фото: Кадри Симсон (facebook.com/mepkadrisimson)
Автор: Наталья Юрченко

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заверила, что ЕС поможет обеспечить Украину топливом. В частности, речь идет о сельскохозяйственном секторе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Симсон во время телемарафона.

По ее словам, Украина является важным участником аграрного рынка, поэтому многие страны зависят от украинских фермеров и продукции.

"Мы будем поддерживать Украину в энергетическом плане. Есть много секторов, нуждающихся в поддержке, например, сельскохозяйственный сектор. Это очень важно для украинских фермеров. Также важность этого вопроса состоит в том, что африканские и ближневосточные страны зависят от состояния с/х сектора в Украине. Поэтому мы будем делать все, чтобы поставлять сюда топливо, чтобы поддержать вашу экономику, чтобы она не пострадала сильнее", - заявила Симсон.

Она добавила, что страны ЕС готовы помочь финансированием, однако сейчас есть вопрос в логистике.

Также еврокомиссар отметила, что зависимый от российского газа ЕС уже сделал многое, чтобы уменьшить процент энергоносителей из РФ. Симсон напомнила, что на рынке есть и другие страны, которые готовы сотрудничать.

"Еврокомиссия советует всем членам ЕС усилить работу по повышению своей собственной энергонезависимости, ищем альтернативные направления поставки энергоносителей для наших стран. Это, к примеру, Азербайджан, другие страны. На России мир клином не сошелся", - подчеркнула она.

Напомним, Литва первой в Европе отказалась от импорта российского газа из-за войны в Украине.

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