ЄС робитиме все для забезпечення України паливом, - єврокомісар

За її словами, Україна є важливим учасником аграрного ринку, тому багато країн залежать від українських фермерів і продукції.

"Ми будемо підтримувати Україну в енергетичному плані. Є багато секторів, які потребують підтримки, наприклад, сільськогосподарський сектор. Це дуже важливо для українських фермерів. Також важливість цього питання полягає в тому, що африканські та близькосхідні країни залежать від стану с/г сектора в Україні. Тому ми будемо робити все, щоб поставляти сюди паливо, щоб підтримати вашу економіку, щоб вона не постраждала сильніше", - заявила Сімсон.

Вона додала, що країни ЄС готові допомогти фінансуванням, проте зараз є питання в логістиці.

Також єврокомісар зазначила, що залежний від російського газу ЄС вже зробив багато чого, щоб зменшити відсоток енергоносіїв з РФ. Сімсон нагадала, що на ринку є й інші країни, які готові співпрацюватимуть.

"Єврокомісія радить всім членам ЄС посилити роботу з підвищення своєї власної енергонезалежності, шукаємо альтернативні напрямки постачання енергоносіїв для наших країн. Це, наприклад, Азербайджан, інші країни. На Росії світ клином не зійшовся", - підкреслила вона.