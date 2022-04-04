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ЄС робитиме все для забезпечення України паливом, - єврокомісар

Фото: Кадрі Сімсон (facebook.com/mepkadrisimson)
Автор: Наталія Юрченко

Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон запевнила, що ЄС допоможе забезпечити Україну паливом. Зокрема, йдеться про сільськогосподарський сектор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сімсон під час телемарафону.

За її словами, Україна є важливим учасником аграрного ринку, тому багато країн залежать від українських фермерів і продукції.

"Ми будемо підтримувати Україну в енергетичному плані. Є багато секторів, які потребують підтримки, наприклад, сільськогосподарський сектор. Це дуже важливо для українських фермерів. Також важливість цього питання полягає в тому, що африканські та близькосхідні країни залежать від стану с/г сектора в Україні. Тому ми будемо робити все, щоб поставляти сюди паливо, щоб підтримати вашу економіку, щоб вона не постраждала сильніше", - заявила Сімсон.

Вона додала, що країни ЄС готові допомогти фінансуванням, проте зараз є питання в логістиці.

Також єврокомісар зазначила, що залежний від російського газу ЄС вже зробив багато чого, щоб зменшити відсоток енергоносіїв з РФ. Сімсон нагадала, що на ринку є й інші країни, які готові співпрацюватимуть.

"Єврокомісія радить всім членам ЄС посилити роботу з підвищення своєї власної енергонезалежності, шукаємо альтернативні напрямки постачання енергоносіїв для наших країн. Це, наприклад, Азербайджан, інші країни. На Росії світ клином не зійшовся", - підкреслила вона.

Нагадавши, Литва першою в Європі відмовилася від імпорту російського газу через війну в Україні.

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