ЄС не буде просити Україну продовжити транзитний договір з "Газпромом"

Європейський союз не має потреби просити Україну переглянути транзитну угоду з "Газпромом". За час повномасштабної агресії Росії Європа знайшла альтернативні маршрути постачання газу.

Про це заявила комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP .

Вона нагадала, що транзитний договір, який дозволяє "Газпрому" транзитувати газ до Європи через Україну, у 2019 році був продовжений на п'ять років. Термін дії угоди закінчується в грудні цього року. Проте, за словами чиновниці, Європа вже понад два роки готується до моменту, коли цей контракт закінчиться.

"Ми знайшли альтернативні шляхи постачання, і з нашого боку нема потреби просити Україну розпочинати будь-які переговори з російськими компаніями", - заявила Сімсон, яка у четвер, 30 травня, бере участь у зустрічі міністрів енергетики в Брюсселі.

У березні міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що Київ не планує продовжувати угоду з Москвою.