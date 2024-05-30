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ЄС не буде просити Україну продовжити транзитний договір з "Газпромом"

Четвер 30 травня 2024 16:41
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ЄС не буде просити Україну продовжити транзитний договір з "Газпромом" Фото: Кадрі Сімсон, єврокомісар з питань енергетики (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз не має потреби просити Україну переглянути транзитну угоду з "Газпромом". За час повномасштабної агресії Росії Європа знайшла альтернативні маршрути постачання газу.

Про це заявила комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Вона нагадала, що транзитний договір, який дозволяє "Газпрому" транзитувати газ до Європи через Україну, у 2019 році був продовжений на п'ять років. Термін дії угоди закінчується в грудні цього року. Проте, за словами чиновниці, Європа вже понад два роки готується до моменту, коли цей контракт закінчиться.

"Ми знайшли альтернативні шляхи постачання, і з нашого боку нема потреби просити Україну розпочинати будь-які переговори з російськими компаніями", - заявила Сімсон, яка у четвер, 30 травня, бере участь у зустрічі міністрів енергетики в Брюсселі.

У березні міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що Київ не планує продовжувати угоду з Москвою.

Нагадаємо, контракт "Нафтогазу" з "Газпромом" від 2019 року передбачає транспортування 40 мільярдів кубометрів газу на рік. Закінчення угоди ускладнить виконання зобов'язань, які "Газпром" все ще має перед Австрією, Словаччиною та Угорщиною. Також припинення транзиту ускладнить постачання до так званого Придністров'я, яке повністю залежить від російських постачань.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Болгарія хоче відсудити у "Газпрому" понад 400 млн євро через припинення поставок газу.

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Газпром Євросоюз Транзит газу
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