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ЕС не будет просить Украину продлить транзитный договор с "Газпромом": что известно

Четверг 30 мая 2024 16:41
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ЕС не будет просить Украину продлить транзитный договор с "Газпромом": что известно Фото: Кадри Симсон – еврокомиссар по вопросам энергетики (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Европейский Союз не имеет потребности просить Украину пересмотреть транзитное соглашение с "Газпромом". За время полномасштабной агрессии России Европа нашла альтернативные маршруты поставки газа.

Об этом заявила комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Она напомнила, что транзитный договор, позволяющий "Газпрому" транзитировать газ в Европу через Украину, в 2019 году был продлен на пять лет. Срок действия соглашения истекает в декабре этого года. Однако, по словам чиновницы, Европа уже больше двух лет готовится к моменту, когда этот контракт закончится.

"Мы нашли альтернативные пути поставки, и с нашей стороны нет нужды просить Украину начинать какие-либо переговоры с российскими компаниями", – заявила Симсон, которая в четверг, 30 мая, принимает участие на встрече министров энергетики в Брюсселе.

В марте Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Киев не намерен продолжать соглашение с Москвой.

Напомним, контракт "Нафтогаза" с "Газпромом" от 2019 года предусматривает транспортировку 40 миллиардов кубометров газа в год. Окончание соглашения усложнит выполнение обязательств, которые "Газпром" все еще имеет перед Австрией, Словакией и Венгрией. Также прекращение транзита усложнит поставки в так называемое Приднестровье, которое полностью зависит от российских поставок.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Болгария хочет отсудить у "Газпрома" более 400 млн евро из-за прекращения поставок газа.

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