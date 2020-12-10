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ЕС и Британия определили крайний срок заключения сделки об отношениях после Brexit

Четверг 10 декабря 2020 07:10
ЕС и Британия определили крайний срок заключения сделки об отношениях после Brexit
Фото: флаги Великобритании и ЕС (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Многочасовая встреча председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Брюсселе завершилась безрезультатно. Стороны определили крайний срок для заключения договора об отношениях после Brexit.

Об этом пишет DW.

Глава Еврокомиссии и британский премьер договорились не позднее 13 декабря определить, имеются ли шансы заключить соглашение.

"Мы получили четкое представление о позиции каждой из сторон, но разногласия по-прежнему слишком велики", - констатировала фон дер Ляйен.

Утром 10 декабря консультации возобновят глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье и главный переговорщик Великобритании Дэвид Фрост.

Напомним, 19 ноября стало известно, что переговоры Британии и ЕС по Brexit приостановлены.

Ранее сообщалось, что Британия и Европейский союз возобновляют переговоры о новом торговом соглашении.

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