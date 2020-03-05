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ЄС і Британія мають серйозні розбіжності в торгових переговорах

Новини » В світі     05.03.2020 - 15:07
ЄС і Британія мають серйозні розбіжності в торгових переговорах
Фото: Мішель Барньє (flickr.com/eppofficial)

Між ЄС і Великобританією завершилася перша фаза переговорів

Євросоюз і Великобританія мають серйозні розбіжності щодо торгової угоди після виходу Британії зі складу ЄС (Brexit). Про це заявив головний парламентер ЄС з Brexit Мішель Барньє, передає The Guardian.

Відповідну заяву Барньє зробив підбивати підсумки завершення першої фази переговорів між ЄС і Британією.

"Існує багато розбіжностей, і це дуже серйозні розбіжності", - сказав Барньє.

За його словами, існує чотири головні проблемні питання, серед яких питання митних перевірок.

Нагадаємо, в кінці лютого уряд Великобританії оприлюднило мандат на переговори з Європейським союзом про подальші відносини після Brexit. У ньому наголошується, що в разі відсутності "помітного прогресу" в переговорах щодо угоди про вільну торгівлю з ЄС Британія може припинити подальші переговори.

Також повідомлялося, що у своєму мандат на переговори з Британією Євросоюз зазначає, що стандарти ЄС повинні служити орієнтиром в будь-якій майбутній торговій угоді.

Відзначимо, 1 лютого Британія офіційно залишила ЄС. До 31 грудня 2020 року на території Британії продовжить діяти законодавство ЄС, проте країна вже не буде представлена в європейських інститутах.

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