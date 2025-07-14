ЄС бракує стратегічних амбіцій у відносинах з Україною, - глава МЗС Литви

Як повідомляється, основними темами зустрічі були торговельні відносини між Європою та Сполученими Штатами, відносини між ЄС та Китаєм, а також угода про вільну торгівлю з Україною.

Після того, як президент США Дональд Трамп оголосив, що 1 серпня набуде чинності 30-відсотковий тариф на європейські товари, глава МЗС Литви заявив, що очікує напружених переговорів у найближчі тижні, але зберігає оптимізм.

За словами міністра, Литва повністю підтримує позицію Європейської комісії в переговорах зі США.

"Тарифи нікому не вигідні. Ми повинні уникати ескалації у відносинах зі Сполученими Штатами та шукати рішення, які вигідні для обох сторін. У нас є багато спільних викликів, які ми можемо найкраще вирішити разом з нашим трансатлантичним партнером", - сказав Будріс.

Він наголосив, що ЄС завжди виступав за справедливу торгівлю, яка ґрунтується на міжнародних правилах та дотримується їх. Це має продовжуватися і зараз.

Оцінюючи угоду про вільну торгівлю з Україною, глава МЗС Литви заявив, що її початковій версії бракує амбітності.

"Європейському Союзу бракує стратегічних амбіцій у відносинах з Україною. Ми розглядаємо Україну як невід’ємну частину безпеки та майбутнього Європи, тому ми повинні рухатися вперед з економічною інтеграцією", - зазначив Будріс.