ЄС бракує стратегічних амбіцій у відносинах з Україною, - глава МЗС Литви

Європейському Союзу бракує стратегічних амбіцій у відносинах з Україною. ЄС має рухатися вперед з економічною інтеграцією Києва.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс перед засіданням Ради ЄС з питань торгівлі в Брюсселі.
Як повідомляється, основними темами зустрічі були торговельні відносини між Європою та Сполученими Штатами, відносини між ЄС та Китаєм, а також угода про вільну торгівлю з Україною.
Після того, як президент США Дональд Трамп оголосив, що 1 серпня набуде чинності 30-відсотковий тариф на європейські товари, глава МЗС Литви заявив, що очікує напружених переговорів у найближчі тижні, але зберігає оптимізм.
За словами міністра, Литва повністю підтримує позицію Європейської комісії в переговорах зі США.
"Тарифи нікому не вигідні. Ми повинні уникати ескалації у відносинах зі Сполученими Штатами та шукати рішення, які вигідні для обох сторін. У нас є багато спільних викликів, які ми можемо найкраще вирішити разом з нашим трансатлантичним партнером", - сказав Будріс.
Він наголосив, що ЄС завжди виступав за справедливу торгівлю, яка ґрунтується на міжнародних правилах та дотримується їх. Це має продовжуватися і зараз.
Оцінюючи угоду про вільну торгівлю з Україною, глава МЗС Литви заявив, що її початковій версії бракує амбітності.
"Європейському Союзу бракує стратегічних амбіцій у відносинах з Україною. Ми розглядаємо Україну як невід’ємну частину безпеки та майбутнього Європи, тому ми повинні рухатися вперед з економічною інтеграцією", - зазначив Будріс.
Нагадаємо, нещодавно в уряді України повідомили про деталі оновленої угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом. Оновлену версію угоди погодили на початку липня, у ній встановлено нові квоти на експорт українських товарів до Європи.
Торговий представник України Тарас Качка зазначив, що вважає результат, якого вдалося досягти, доволі гарним. З 40 наявних квот, за його словами, загалом лібералізовано п'ять, частково - чотири, перекомпоновано - також чотири.
Також Качка навів список видів продукції, для яких розмір квот збільшився. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.
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