ЕС не хватает стратегических амбиций в отношениях с Украиной, - глава МИД Литвы

Европейскому Союзу не хватает стратегических амбиций в отношениях с Украиной. ЕС должен двигаться вперед с экономической интеграцией Киева.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис перед заседанием Совета ЕС по вопросам торговли в Брюсселе.
Как сообщается, основными темами встречи были торговые отношения между Европой и Соединенными Штатами, отношения между ЕС и Китаем, а также соглашение о свободной торговле с Украиной.
После того, как президент США Дональд Трамп объявил, что 1 августа вступит в силу 30-процентный тариф на европейские товары, глава МИД Литвы заявил, что ожидает напряженных переговоров в ближайшие недели, но сохраняет оптимизм.
По словам министра, Литва полностью поддерживает позицию Европейской комиссии в переговорах с США.
"Тарифы никому не выгодны. Мы должны избегать эскалации в отношениях с Соединенными Штатами и искать решения, которые выгодны для обеих сторон. У нас есть много общих вызовов, которые мы можем лучше всего решить вместе с нашим трансатлантическим партнером", - сказал Будрис.
Он подчеркнул, что ЕС всегда выступал за справедливую торговлю, которая основывается на международных правилах и придерживается их. Это должно продолжаться и сейчас.
Оценивая соглашение о свободной торговле с Украиной, глава МИД Литвы заявил, что его начальной версии не хватает амбициозности.
"Европейскому Союзу не хватает стратегических амбиций в отношениях с Украиной. Мы рассматриваем Украину как неотъемлемую часть безопасности и будущего Европы, поэтому мы должны двигаться вперед с экономической интеграцией", - отметил Будрис.
Напомним, недавно в правительстве Украины сообщили о деталях обновленного соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом. Обновленную версию соглашения согласовали в начале июля, в ней установлены новые квоты на экспорт украинских товаров в Европу.
Торговый представитель Украины Тарас Качка отметил, что считает результат, которого удалось достичь, довольно хорошим. Из 40 имеющихся квот, по его словам, в целом либерализовано пять, частично - четыре, перекомпоновано - также четыре.
Также Качка привел список видов продукции, для которых размер квот увеличился. Подробнее - в материале РБК-Украина.
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