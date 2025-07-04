Які квоти діятимуть для експорту з України до Євросоюзу: в уряді розкрили деталі

В уряді України повідомили про деталі оновленої угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом. Оновлену версію угоди погодили на початку цього тижня, у ній встановлено нові квоти на експорт українських товарів до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис торгового представника України Тараса Качки.

Торгпред України зазначив, що вважає результат, якого вдалося досягти, доволі гарним. З 40 наявних квот, за його словами, загалом лібералізовано п'ять, частково - чотири, перекомпоновано - також чотири.

Також Качка навів список видів продукції, для яких розмір квот збільшився (цифри наведено у порівнянні з 2021 роком):

мед - на 583,3%;

цукор - 500%;

оброблений крохмаль - 500%;

ячмінна січка та крупа, зернові, оброблені іншим чином - 435,8%;

висівки, лузга та залишки - 386%;

сухе молоко - 308%;

яйця - 300%;

солод - 250%;

оброблені томати - 250%;

перероблені цукрові продукти - 250%;

крохмалі - 244%;

вершкове масло - 233,3%;

овес - 192,5%;

кукурудза - 153%;

молоко, вершки, згущене молоко - 150%;

часник - 150%;

інші цукри - 150%;

сік яблучний - 150%;

продукти з обробленого вершкового масла - 150%;

цукрова кукурудза - 150%;

манітол-сорбітол - 150%;

перероблені зернові продукти - 150%;

цукрові сиропи - 135%;

м’ясо птиці - 133,3%;

пшениця - 130%;

етанол - 125%;

ячмінь - 122,2%.

"Стосовно реальних обсягів торгівлі – 21 з 34 квот має обсяг більший, ніж максимум за час дії преференцій і ще в 3 квотах обсяг більший за експорт 2024 року", - додав Качка.

За його словами, тільки для трьох товарів зменшили квоти, але шкоду вдалося мінімізувати, ще для шести квот обсяг зменшився у порівнянні з 2024 роком. Наступний перегляд угоди в бік лібералізації очікується у 2028 році.