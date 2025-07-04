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Які квоти діятимуть для експорту з України до Євросоюзу: в уряді розкрили деталі

Україна, П'ятниця 04 липня 2025 21:27
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Які квоти діятимуть для експорту з України до Євросоюзу: в уряді розкрили деталі Фото: торговий представник України Тарас Качка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

В уряді України повідомили про деталі оновленої угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом. Оновлену версію угоди погодили на початку цього тижня, у ній встановлено нові квоти на експорт українських товарів до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис торгового представника України Тараса Качки.

Торгпред України зазначив, що вважає результат, якого вдалося досягти, доволі гарним. З 40 наявних квот, за його словами, загалом лібералізовано п'ять, частково - чотири, перекомпоновано - також чотири.

Також Качка навів список видів продукції, для яких розмір квот збільшився (цифри наведено у порівнянні з 2021 роком):

  • мед - на 583,3%;
  • цукор - 500%;
  • оброблений крохмаль - 500%;
  • ячмінна січка та крупа, зернові, оброблені іншим чином - 435,8%;
  • висівки, лузга та залишки - 386%;
  • сухе молоко - 308%;
  • яйця - 300%;
  • солод - 250%;
  • оброблені томати - 250%;
  • перероблені цукрові продукти - 250%;
  • крохмалі - 244%;
  • вершкове масло - 233,3%;
  • овес - 192,5%;
  • кукурудза - 153%;
  • молоко, вершки, згущене молоко - 150%;
  • часник - 150%;
  • інші цукри - 150%;
  • сік яблучний - 150%;
  • продукти з обробленого вершкового масла - 150%;
  • цукрова кукурудза - 150%;
  • манітол-сорбітол - 150%;
  • перероблені зернові продукти - 150%;
  • цукрові сиропи - 135%;
  • м’ясо птиці - 133,3%;
  • пшениця - 130%;
  • етанол - 125%;
  • ячмінь - 122,2%.

"Стосовно реальних обсягів торгівлі – 21 з 34 квот має обсяг більший, ніж максимум за час дії преференцій і ще в 3 квотах обсяг більший за експорт 2024 року", - додав Качка.

За його словами, тільки для трьох товарів зменшили квоти, але шкоду вдалося мінімізувати, ще для шести квот обсяг зменшився у порівнянні з 2024 роком. Наступний перегляд угоди в бік лібералізації очікується у 2028 році.

Вільна торгівля України та ЄС

Нагадаємо, що Європейський Союз тимчасово скасував мита і квоти на сільськогосподарську продукцію України в червні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії. Квоти скасували, оскільки російські окупанти створили загрозу традиційним торгівельним морським шляхам України.

За оцінками НБУ, чисті втрати експорту з урахуванням продовження торгівлі понад квоту і переорієнтації на ринки інших країн протягом червня-грудня складуть близько 800 млн доларів.

Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "ЄС змінює "безвіз" на квоти: як Україна буде торгувати з Європою і чого чекати аграріям".

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