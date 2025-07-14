У ЄС близькі до 18-го пакету санкцій проти РФ, включно зі зниженням ціни на нафту, - Reuters

Посланці ЄС близькі до узгодження 18-го пакета санкцій проти РФ, який включатиме зниження граничної ціни на нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами джерел, усі елементи пакета узгоджені, хоча в однієї держави члена-ЄС усе ще є технічні застереження щодо нового обмеження.

Агентство пише, що посланці розраховують досягти повної угоди в понеділок - перед зустріччю міністрів закордонних справ у Брюсселі наступного дня, на якій пакет заходів може бути офіційно узгоджений.

Також вони погодили динамічний ціновий механізм для обмеження цін. Зокрема, у п'ятницю Єврокомісія запропонувала плаваючу ціну на російську нафту на рівні 15% нижче від ринкової ціни сирої нафти за попередні три місяці.

За даними одного з джерел, початкова ціна становитиме близько 47 доларів за барель. Надалі ціна переглядатиметься на основі серединної ціни на нафту кожні шість місяців замість пропонованих трьох.

Словаччина, яка затримала запропонований пакет, все ще намагається отримати запевнення від Єврокомісії щодо своїх побоювань стосовно планів поступового припинення поставок російського газу. Однак країна погодилася на нові заходи.

Зазначимо, що для ухвалення санкцій потрібне одноголосне рішення всіх країн-членів ЄС.