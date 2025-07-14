В ЕС близки к 18-му пакету санкций против РФ, включая снижение цены на нефть, - Reuters
Посланники ЕС близки к согласованию 18-го пакета санкций против РФ, который будет включать снижение предельной цены на нефть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам источников, все элементы пакета согласованы, хотя у одного государства члена-ЕС все еще есть технические оговорки по новому ограничению.
Агентство пишет, что посланники рассчитывают достичь полного соглашения в понедельник - перед встречей министров иностранных дел в Брюсселе на следующий день, на которой пакет мер может быть официального согласован.
Также они согласовали динамический ценовой механизм для ограничения цен. В частности, в пятницу Еврокомиссия предложила плавающую цену на российскую нефть на уровне 15% ниже рыночной цены сырой нефти за предыдущие три месяца.
По данным одного из источников, первоначальная цена составит около 47 долларов за баррель. В дальнейшем цена будет пересматриваться на основе срединный цены на нефть каждые шесть месяцев вместо предлагаемых трех.
Словакия, которая задержала предложенный пакет, все еще пытается получить заверения от Еврокомиссии в отношении своих опасений относительно планов постепенного прекращения поставок российского газа. Однако страна согласилась на новые меры.
Отметим, что для принятия санкций требуется единогласное решение всех стран-членов ЕС.
Санкции против РФ
Напомним, на днях глава МИД Украины Андрей Сибига призвал ЕС и США согласовать санкционные действия против РФ, чтобы заставить Россию прекратить огонь на море, суше и в воздухе.
Также отметим, что президент США Дональд Трамп поддержал идею Сената о новых санкциях против России. Речь идет о пошлинах в размере 500% на все товары стран-покупателей.
The Times писало, что если эти санкции будут приняты, тогда их можно будет приравнять к глобальному эмбарго на нефть из России.
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