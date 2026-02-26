UA

ЄС більше не повернеться до передачі Україні заморожених активів РФ, - глава МЗС Німеччини

Фото: глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль (Віталій Носач - РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

ЄС більше не повертатиметься до питання передачі Україні заморожених активів Росії навіть всупереч вето Угорщини.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Це питання нарешті вирішено", - заявив Вадефуль на спільній прес-конференції з главою МЗС Бельгії Максимом Прево.

Водночас німецький дипломат нагадав, що Європейський Союз зміг знайти "дуже хороший резервний інструмент" для України - кредит у 90 мільярдів євро.

При цьому він розкритикував позицію Угорщини, яка блокує ініціативу кредиту для України.

Що передувало

Як відомо, днями глави МЗС країн ЄС не змогли узгодити 20-й пакет санкцій проти Росії. Відомо, що головним противником обмежень проти РФ є насамперед Угорщина, Словаччина та Італія.

Щодо Італії, країна не хоче запроваджувати санкції проти грузинського порту Кулеві, оскільки звідти надходить газ з Азербайджану.

Щодо позиції Угорщини та Словаччини, то там заявляють, що Україна навмисне не ремонтує пошкоджений обстрілами РФ нафтопровід "Дружба", завдяки якому нафта й курсувала до цих країн.

Однак президент Володимир Зеленський порадив проросійським урядам Угорщини та Словаччини домовлятися безпосередньо з Москвою щодо енергетичного перемир'я, якщо їхня ситуація з нафтопроводом "Дружба" не влаштовує.

Президент заявив, що під час відновлювальних робіт окупанти обстрілюють ремонтників, тому ризикувати життям людей Україна не буде.

