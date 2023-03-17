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ЕС анонсировал выплату Украине второго транша макрофина на 1,5 млрд евро

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Пятница 17 марта 2023 11:15
ЕС анонсировал выплату Украине второго транша макрофина на 1,5 млрд евро Фото: вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Евросоюз планирует на следующей неделе перечислить Украине второй транш макрофинансовой помощи на 1,5 млрд евро из пакета помощи на 18 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса в Twitter.

"Мы ожидаем, что на следующей неделе осуществим второй транш макрофинансовой помощи в рамках MFA+ - 1,5 миллиарда евро экстренной поддержки, чтобы помочь Украине удовлетворить неотложные потребности", - написал он.

Домбровскис подчеркнул, что ЕС обязуется поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

Напомним, в декабре страны ЕС поддержали предоставление 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине на 2023 год.

В январе Украина получила первые 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи ЕС.

Кредитная программа MFA+ предусматривает выполнение ряда условий и не связана с мониторинговой программой МВФ, одобренной для Украины в декабре.

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