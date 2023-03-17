ЕС анонсировал выплату Украине второго транша макрофина на 1,5 млрд евро
Евросоюз планирует на следующей неделе перечислить Украине второй транш макрофинансовой помощи на 1,5 млрд евро из пакета помощи на 18 млрд евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса в Twitter.
"Мы ожидаем, что на следующей неделе осуществим второй транш макрофинансовой помощи в рамках MFA+ - 1,5 миллиарда евро экстренной поддержки, чтобы помочь Украине удовлетворить неотложные потребности", - написал он.
Домбровскис подчеркнул, что ЕС обязуется поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.
Напомним, в декабре страны ЕС поддержали предоставление 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине на 2023 год.
В январе Украина получила первые 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи ЕС.
Кредитная программа MFA+ предусматривает выполнение ряда условий и не связана с мониторинговой программой МВФ, одобренной для Украины в декабре.
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