ЄС активізує роботу щодо використання заморожених російських активів, - Боррель

"Вона (РФ) має заплатити за відбудову України", - наголошує комісар ЄС із закордонних справ та політики безпеки.

У цьому контексті Боррель зазначив, що з цією метою "ми активізуємо нашу роботу щодо використання заморожених та заблокованих російських активів відповідно до міжнародного права".

Євродепутат також звертає увагу, що відновлення України після війни стане "великим завданням", і Євросоюзу потрібно використати своє фінансування для залучення приватних інвестицій як з України, так і з Європи.

Боррель додав, що оскільки РФ не припиняє свою жорстоку війну проти України, рівень збитків тільки збільшуватиметься, і "тим більш приголомшливою буде робота, яку ми повинні зробити" для підтримки реконструкції в країні.