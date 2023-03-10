ЕС активизирует работу по использованию замороженных российских активов, - Боррель

"Она (РФ) должна заплатить за восстановление Украины", - подчеркивает комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

В этом контексте Боррель отметил, что с этой целью "мы активизируем нашу работу по использованию замороженных и заблокированных российских активов в соответствии с международным правом".

Евродепутат также обращает внимание, что восстановление Украины после войны станет "большой задачей", и Евросоюзу нужно использовать свое финансирование для привлечения частных инвестиций и из Украины, и из Европы.

Боррель добавил, что так как РФ не прекращает свою жестокую войну против Украины, уровень ущерба будет только увеличиваться, и "тем более потрясающей будет работа, которую мы должны сделать" для поддержания реконструкции в стране.