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Интервью

ЕС на 30 млрд евро сократит финансирование некоторых стран

НовостиФинансы    29.05.2018 - 13:16
Фото: здание Еврокомиссии (facebook.com eucouncil)
Фото: здание Еврокомиссии (facebook.com eucouncil)

Средства будут перераспределены на Италию, Грецию и Испанию

Европейский Союз намерен сократить финансирование стран Центральной и Восточной Европы на 30 млрд евро, перераспределив эти средства на Италию, Грецию и Испанию. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.

Как сообщается, сегодня, 29 мая, Еврокомиссия представит так называемую "Политику сплоченности" на 330 млрд евро в период 2021-2027 годов.

"Политика сплоченности" предусматривает создание сотен тысяч проектов по всей территории ЕС с целью сокращения различий между регионами.

Еврокомиссия пересматривает критерии распределения средств. Согласно новым категориями станут учитываться уровень безработицы среди молодежи, уровень образования, иммиграция в период 2014-2017 годов и объемы выбросов углекислого газа в атмосферу.

Такое решение комиссии обусловлено тем, что по мнению ее членов восточно- и центральноевропейские государства получили непропорционально большие выгоды после расширения ЕС в 2004 году. Поэтому в рамках "Политики сплоченности" Польша должна получить на 23%, или на 19,5 млрд евро меньше, чем в период 2014-2020 годов.

Министр развития Польши Ежи Квечинський уже назвал такое распределение средств нечестным и таким, что углубит напряженность между Востоком и Западом.

Предполагается, что наибольшее сокращение финансирования испытывают Чехия, Венгрия, Литва и Эстония - на 24%.

А вот южные страны, по которым ударил финансовый кризис, могут рассчитывать на увеличение финансирования. Так, финансирование Испании увеличат на 5%, Греции - на 8%, Италии - на 6,4%.

Напомним, Еврокомиссия представила бюджет ЕС на 2019 год из расчета на взносы Британии.

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Теги публикации: Евросоюз, Еврокомиссия, бюджет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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