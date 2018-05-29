ЄС на 30 млрд євро скоротить фінансування деяких країн

Кошти будуть перерозподілені на Італію, Грецію та Іспанію

Європейський Союз має намір скоротити фінансування країн Центральної та Східної Європи на 30 млрд євро, перерозподіливши ці кошти на Італію, Грецію та Іспанію. Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на проект документа Єврокомісії.

Як повідомляється, сьогодні, 29 травня, Єврокомісія представить так звану "Політику згуртованості" на 330 млрд євро в період 2021-2027 років.

"Політика згуртованості" передбачає створення сотень тисяч проектів по всій території ЄС з метою скорочення відмінностей між регіонами.

Єврокомісія переглядає критерії розподілу коштів. Згідно з новими категоріями стануть враховуватися рівень безробіття серед молоді, рівень освіти, імміграція в період 2014-2017 років і обсяги викидів вуглекислого газу в атмосферу.

Таке рішення комісії обумовлено тим, що на думку її членів східно - і центральноєвропейські держави отримали непропорційно великі вигоди після розширення ЄС в 2004 році. Тому в рамках "Політики згуртованості" Польща повинна отримати на 23%, або на 19,5 млрд євро менше, ніж у період 2014-2020 років.

Міністр розвитку Польщі Єжи Квечинський вже назвав такий розподіл коштів нечесним і таким, що поглибить напруженість між Сходом і Заходом.

Передбачається, що найбільше скорочення фінансування відчувають Чехія, Угорщина, Литва та Естонія - на 24%.

А от південні країни, за яким вдарила фінансова криза, можуть розраховувати на збільшення фінансування. Так, фінансування Іспанії збільшать на 5%, Греції - на 8%, Італії - на 6,4%.

Нагадаємо, Єврокомісія представила бюджет ЄС на 2019 рік з розрахунку на внески Британії.