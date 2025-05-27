ЄС у 2025 році витратить на експорт з РФ більше, ніж на допомогу Україні,- Bild

За даними видання, у 2025 році Росія заробить від експорту енергоносіїв і сировини 233 млрд євро, з яких понад 20 млрд євро надійде з країн ЄС.

Зазначається, що це в рази більше, ніж Євросоюз виділяє на військову допомогу Україні для боротьби з агресією Росії.

Як повідомляє Bild, тільки за один місяць країни ЄС купили в Росії нафти, газу та урану приблизно на 2 млрд євро.

Видання зазначило, що завдяки величезному експорту енергоносіїв Росія може дозволити розвиток і постійне зростання військової економіки.