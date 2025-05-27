ЕС в 2025 году потратит на экспорт из РФ больше, чем на помощь Украине,- Bild

По данным издания, в 2025 году Россия заработает от экспорта энергоносителей и сырья 233 млрд евро, из которых более 20 млрд евро поступит из стран ЕС.

Отмечается, что это в разы больше, чем Евросоюз выделяет на военную помощь Украине для борьбы с агрессией России.

Как сообщает Bild, только за один месяц страны ЕС купили у России нефти, газа и урана примерно на 2 млрд евро.

Издание отметило, что благодаря огромному экспорту энергоносителей Россия может позволить развитие и постоянный рост военной экономики.