ЕС в 2025 году потратит на экспорт из РФ больше, чем на помощь Украине,- Bild

Новый пакет санкций против России пока не имеет большого влияния. Поэтому в 2025 году РФ может получить от экспорта сырья и энергоносителей в Европейский Союз больше средств, чем ЕС тратит на военную помощь Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
По данным издания, в 2025 году Россия заработает от экспорта энергоносителей и сырья 233 млрд евро, из которых более 20 млрд евро поступит из стран ЕС.
Отмечается, что это в разы больше, чем Евросоюз выделяет на военную помощь Украине для борьбы с агрессией России.
Как сообщает Bild, только за один месяц страны ЕС купили у России нефти, газа и урана примерно на 2 млрд евро.
Издание отметило, что благодаря огромному экспорту энергоносителей Россия может позволить развитие и постоянный рост военной экономики.
Напомним, 20 мая ЕС ввел 17-й пакет санкций против России, нанеся удар по морским перевозкам, нефтетрейдерам и их зарубежным пособникам.
В частности, под запрет попали 189 судов из третьих стран, в результате чего общее количество указанных судов достигло 342. Эти суда являются частью "теневого флота" России и отвечают за транспортировку российской нефти, практикуя высокорисковые методы судоходства или поддерживая энергетический сектор России.
В тот же день ЕС начал подготовку 18-го пакета санкций против России.
Ранее в ЕС предупреждали, что введут новые масштабные санкции, если Россия откажется от прекращения огня и мирных переговоров с Украиной.
Как сообщали СМИ в рамках нового пакета санкций ЕС обсуждает ограничения для около двух десятков банков, торговые запреты на более 2,5 млрд евро и новую предельную цену на нефть, вероятно 45 долларов за баррель.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами, в Брюсселе также рассматривают запрет на транспортировку российской нефти теневым флотом и ограничения против фондов, которые поддерживают военные усилия Кремля.
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