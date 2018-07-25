ЕС к 2020 ужесточит правила проверки психического здоровья пилотов

Проверки будут проводиться не только у пилотов, но и у других членов экипажа

Евросоюз до 2020 года ужесточит правила проверки психического здоровья для пилотов европейских и иностранных авиакомпаний, которые совершают рейсы в ЕС. Об этом свидетельствует постановление Европейской комиссии, которое было принято 23 июля и обнародовано в среду.

В частности, разработанные Европейским агентством по безопасности полетов новые правила предусматривают, что авиакомпании будут проводить психологическую оценку пилотов перед полетами и брать у них анализы на наличие психоактивных веществ.

Указано, что алкоголь, опиоиды, каннабиноиды, седативные и снотворные средства, кокаин и другие стимуляторы ЦНС, галлюциногены и летучие растворители отнесены к запрещенным психоактивным веществам, а к запрещенным препаратам при этом не будут относить кофеиносодержащие средства и табак.

Из документа следует, что тестирование на алкоголь и запрещенные вещества будет проводиться как при найме пилотов, так и в отношении работающих сотрудников, например, после выхода с больничного или после отпуска.

Отмечается, что проверки будут проводить без предупреждения. Они должны распространяться не только на пилотов, но и на других членов экипажа, а также на обслуживающий воздушные суда наземный персонал и диспетчеров.

При этом правила будут внедрять постепенно. Процесс должен завершиться до 2020 года.

Отметим также, что решение ЕК приняла после авиакатастрофы 24 марта 2015 года. Тогда второй пилот авиакомпании Germanwings Андреас Лубиц закрылся в пилотской кабине Airbus А320 и намеренно направил самолет в гору, в результате чего произошло крушение, в котором погибли 150 человек.

Пилот страдал от депрессии и бессонницы, но власти и авиакомпания дали ему разрешение совершать полеты, не зная, что он вновь впал в подавленное психологическое состояние. За две недели до катастрофы Лубиц должен был поступить в клинику на лечение, однако не был вовремя госпитализирован.

Напомним, суд в Польше приговорил российского пилота, обвиняемого в нарушении воздушного пространства страны во время визита Папы Римского, к условному лишению свободы.

Как писало РБК-Украина, 19 июля в Бельгии запретили самолетам взлетать или приземляться в аэропортах по всей стране из-за технического сбоя в базе данных.