В Бельгии запретили посадку или взлет самолетов из-за технического сбоя

Проблему пытаются решить

В Бельгии запретили самолетам взлетать или приземляться в аэропортах по всей стране из-за технического сбоя в базе данных. Об этом сообщает Бельгийский контроль за воздушным движением в своем Twitter.

"У нас появилась проблема с загрузкой информации о полетах. Мы работаем над поиском решения этого", - говорится в сообщении.

Belgocontrol operates a clear the sky. There is a problem with the loading of flight data information. We work to find a solution to the problem. — Belgocontrol_EN (@Belgocontrol_EN) July 19, 2018

Также представитель Belgocontrol Доминик Дехайн заявил СМИ, что "это очень специфическая проблема, когда специалисты уже не были уверены, что вся информация о полетах правильная".

Напомним, что сегодня, 19 июля, Ryanair отменил рейсы 50 тыс. пассажиров из-за забастовки бортпроводников.

Причиной забастовок стали низкие заработные платы. Однако в Ryanair утверждают, что бортпроводники компании уже получают до 40 тыс. евро в год.