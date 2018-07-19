В Бельгии запретили посадку или взлет самолетов из-за технического сбоя

Новости Происшествия 19.07.2018 - 19:44
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Проблему пытаются решить

В Бельгии запретили самолетам взлетать или приземляться в аэропортах по всей стране из-за технического сбоя в базе данных. Об этом сообщает Бельгийский контроль за воздушным движением в своем Twitter.

"У нас появилась проблема с загрузкой информации о полетах. Мы работаем над поиском решения этого", - говорится в сообщении.

 

Также представитель Belgocontrol Доминик Дехайн заявил СМИ, что "это очень специфическая проблема, когда специалисты уже не были уверены, что вся информация о полетах правильная".

Напомним, что сегодня, 19 июля, Ryanair отменил рейсы 50 тыс. пассажиров из-за забастовки бортпроводников.

Причиной забастовок стали низкие заработные платы. Однако в Ryanair утверждают, что бортпроводники компании уже получают до 40 тыс. евро в год.

 

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Теги:  Бельгия,  Самолет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС