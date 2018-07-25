ЄС до 2020 посилить правила перевірки психічного здоров'я пілотів

Перевірки будуть проводитися не тільки у пілотів, а й у інших членів екіпажу

Євросоюз до 2020 року посилить правила перевірки психічного здоров'я для пілотів європейських та іноземних авіакомпаній, які здійснюють рейси в ЄС. Про це свідчить постанова Європейської комісії, яка була прийнята 23 липня і оприлюднена в середу.

Зокрема, розроблені Європейським агентством з безпеки польотів нові правила передбачають, що авіакомпанії будуть проводити психологічну оцінку пілотів перед польотами і брати у них аналізи на наявність психоактивних речовин.

Зазначено, що алкоголь, опіоїди, канабіноїди, седативні і снодійні засоби, кокаїн та інші стимулятори ЦНС, галюциногени і летючі розчинники віднесені до заборонених психоактивних речовин, а до заборонених препаратів при цьому не будуть відносити засоби, що містять кофеїн, і тютюн.

З документа випливає, що тестування на алкоголь і заборонені речовини буде проводитися як при наймі пілотів, так і по відношенню до працюючих співробітників, наприклад, після виходу з лікарняного або після відпустки.

Відзначається, що перевірки будуть проводити без попередження. Вони повинні поширюватися не тільки на пілотів, а й на інших членів екіпажу, а також на обслуговуючий повітряні судна наземний персонал і диспетчерів.

При цьому правила впроваджуватимуть поступово. Процес повинен завершитися до 2020 року.

Відзначимо також, що рішення ЄК прийняла після авіакатастрофи 24 березня 2015 року. Тоді другий пілот авіакомпанії Germanwings Андреас Лубіц закрився у пілотської кабіни Airbus А320 і навмисно направив літак у гору, в результаті чого сталося крушіння, у якому загинули 150 осіб.

Пілот страждав від депресії та безсоння, але влада і авіакомпанія дали йому дозвіл здійснювати польоти, не знаючи, що він знову впав у пригнічений психологічний стан. За два тижні до катастрофи Лубіц повинен був відправитися у клініку на лікування, однак не був вчасно госпіталізований.

Нагадаємо, суд у Польщі засудив російського пілота, обвинуваченого в порушенні повітряного простору країни під час візиту Папи Римського, до умовного позбавлення волі.

Як писало РБК-Україна, 19 липня у Бельгії заборонили літакам злітати або приземлятися в аеропортах по всій країні через технічний збій у базі даних.