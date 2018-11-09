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В ЄС обговорять санкції проти організаторів "виборів" на Донбасі

Новини » Політика    09.11.2018 - 10:18
Фото: прапор ЄС (twitter.com/EU/Commission)
Фото: прапор ЄС (twitter.com/EU/Commission)

Також на порядку денному у Брюсселі ситуація в Азовському морі та в Криму

Міністри закордонних справ Європейського союзу зустрінуться в Брюсселі 19 листопада для обговорення ситуації в Україні, а також "виборів" на Донбасі. Про це інформує РБК-Україна із посиланням на Twitter кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Міністри  закордонних справ ЄС обговорять ситуацію в Україні під час зустрічі в Брюсселі 19 листопада. Також вони обговорять "вибори" на Донбасі та можливість запровадження санкцій проти організаторів. Окрім того, на пордяку денному Азовське море та Крим", - написав він.

В ЄС обговорять санкції проти організаторів &quot;виборів&quot; на Донбасі

Нагадаємо, 8 листопада глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Італії Енцо Моаверо Міланезі заявив, що організація надзвичайно стурбована оголошенням про проведення "виборів" в окремих районах Донецької та Луганської областейх. 

Окрім того, в США вимагають, щоб Російська Федерація скасувала так звані "вибори" на окупованому Донбасі 11 листопада. Зокрема, в посольстві США в Україні розцінюють "вибори" 11 листопада як фарс.

США анонсували нові санкції проти Росії через Крим і Донбас Росія має скасувати "вибори" на Донбасі, - посольство США
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