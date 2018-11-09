В ЄС обговорять санкції проти організаторів "виборів" на Донбасі

Фото: прапор ЄС (twitter.com/EU/Commission)

Також на порядку денному у Брюсселі ситуація в Азовському морі та в Криму

Міністри закордонних справ Європейського союзу зустрінуться в Брюсселі 19 листопада для обговорення ситуації в Україні, а також "виборів" на Донбасі. Про це інформує РБК-Україна із посиланням на Twitter кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Міністри закордонних справ ЄС обговорять ситуацію в Україні під час зустрічі в Брюсселі 19 листопада. Також вони обговорять "вибори" на Донбасі та можливість запровадження санкцій проти організаторів. Окрім того, на пордяку денному Азовське море та Крим", - написав він.

Нагадаємо, 8 листопада глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Італії Енцо Моаверо Міланезі заявив, що організація надзвичайно стурбована оголошенням про проведення "виборів" в окремих районах Донецької та Луганської областейх.

Окрім того, в США вимагають, щоб Російська Федерація скасувала так звані "вибори" на окупованому Донбасі 11 листопада. Зокрема, в посольстві США в Україні розцінюють "вибори" 11 листопада як фарс.