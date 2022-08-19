В ЕС за 18 тысяч долларов. Киевлянин незаконно переправлял мужчин за границу

Киевлянин вместе с сообщником организовал незаконную схему для выезда мужчин за границу. Желающие получали справку "волонтера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Организатора схемы задержали при получении второго транша в размере 16,2 тысячи долларов. Киевлянину уже объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УКУ и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Таким образом мужчины могли попасть в Польшу под видом волонтеров, которые якобы едут за гуманитарной помощью.

Следствие установило, что житель столицы незаконно переправлял военнообязанных в страны Европейского союза. За 18 тысяч долларов желающих добавляли в базу данных "Шлях".

Напомним, в Одессе разоблачили врачей и должностных лиц, которые за деньги выдавали справки о непригодности к армии.

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