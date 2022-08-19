В ЄС за 18 тисяч доларів. Киянин незаконно переправляв чоловіків за кордон

Киянин разом зі спільником організував незаконну схему для виїзду чоловіків за кордон. Бажаючі отримували довідку "волонтера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Організатора схеми затримали під час отримання другого траншу у розмірі 16,2 тисячі доларів. Киянину вже оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Таким чином чоловіки могли потрапити до Польщі під виглядом волонтерів, які нібито їдуть за гуманітарної допомогою.

Слідство встановило, що житель столиці незаконно переправляв військовозобов'язаних в країни Європейського союзу. За 18 тисяч доларів бажаючих додавали до бази даних "Шлях".

Нагадаємо, в Одесі викрили лікарів та посадовців, які за гроші видавали довідки про непридатність до армії.

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