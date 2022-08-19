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В ЄС за 18 тисяч доларів. Киянин незаконно переправляв чоловіків за кордон

Фото: киянин організував схему для виїзду чоловіків в ЄС (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Киянин разом зі спільником організував незаконну схему для виїзду чоловіків за кордон. Бажаючі отримували довідку "волонтера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що житель столиці незаконно переправляв військовозобов'язаних в країни Європейського союзу. За 18 тисяч доларів бажаючих додавали до бази даних "Шлях".

Таким чином чоловіки могли потрапити до Польщі під виглядом волонтерів, які нібито їдуть за гуманітарної допомогою.

Організатора схеми затримали під час отримання другого траншу у розмірі 16,2 тисячі доларів. Киянину вже оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: киянин незаконно переправляв чоловіків за кордон (gp.gov.ua)

Нагадаємо, в Одесі викрили лікарів та посадовців, які за гроші видавали довідки про непридатність до армії.

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