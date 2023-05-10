ЄС у 11 пакеті санкцій покарає Росію за вивезення музейних цінностей з України, - ЗМІ

Документ, запропонований та поширений Єврокомісією, пропонує запровадити санкції проти п'яти російських посадових осіб, причетних до крадіжки витворів мистецтва.

"Культурні цінності Херсонського художнього музею було вилучено з музею та незаконно вивезено до Сімферополя, до незаконно анексованого Криму", – йдеться у проекті санкцій.

Повідомляється, що один із фігурантів 11 пакету санкцій добровільно та свідомо допоміг російським силовикам звільнити Херсонський обласний музей від його артефактів.

У свою чергу, інший виявив місцезнаходження творів мистецтва з Маріупольського художнього музею імені Куїнджі і добровільно передав їх російській владі, яка сприяла їх передачі до Донецького краєзнавчого музею.